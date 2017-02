Ginóbili sufrió una lesión en el tobillo en el triunfo de San Antonio Spurs

Emanuel Ginóbili sufrió anoche una lesión en el tobillo izquierdo en la fácil victoria que su equipo, San Antonio Spurs (43-13), obtuvo como visitante sobre Orlando Magic (21-37), por un holgado 107-79, por la fase regular de la NBA de básquetbol.

El escolta bahiense, de 39 años, debió retirarse en el tercer cuarto, cuando sintió un fuerte dolor en su tobillo izquierdo, producto de un golpe.

Al momento de la salida del rectángulo del Amway Center de Orlando, 'Manu' Ginóbili había jugado 15 minutos. Encestó 2 tantos (1-2 en dobles), tomó 2 rebotes y entregó 2 asistencias (una maravillosa de espaldas para una conversión lujosa de Kawhi Leonard).

El máximo anotador de los Spurs resultó el ala pivote Lamarcus Aldridge, con 23 tantos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Mientras que en los Magic se destacó el pivote montenegrino Nikola Vucevic, quien concluyó con 16 puntos y 10 rebotes.

Además, Luis Scola, capitán del seleccionado argentino, no vio acción en la caída (decimocuarta en fila) de Brooklyn Nets (9-47), que sucumbió como local ante Milwaukee Bucks (25-30) por 129-125

Tampoco jugó el alero santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol de Mar del Plata) en el tropiezo que su equipo, Dallas Mavericks (22-34), sufrió a manos de Detroit Pistons (27-30), por 98-91

Otros resultados: Toronto Raptors 90-Charlotte Hornets 85; Boston Celtics 116-Philadelphia Sixers 108; Cleveland Cavaliers 113-Indiana Pacers 104 (Télam)

