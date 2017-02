El chárter de Atlético, otra vez con problemas de papeles

El vuelo con los hinchas y dirigentes estuvo más de dos horas demorado en Perú. Enviado especial.

No sin contratiempos, el vuelo chárter de Atlético llegó a Cartagena. A media mañana, el contigente de hinchas y dirigentes "Decanos" invadió el vestíbulo del hotel Radisson para hacer el check in y se cruzó con los jugadores, que luego del desayuno partieron hacia el estadio Jaime Morón para la práctica matutina.

El avión partió a la 1 de la mañana de Tucumán. Pese a cambiar de aerolínea (en esta oportunidad volaron por Andes), los hinchas pasaron algunos momentos de zozobra en Iquitos (Perú), donde la aeronave había parado a cargar combustible. "Estuvimos varados más de dos horas, supuestamente por falta de documentación. No lo podíamos creer. Se me pasaron mil cosas por la cabeza", contó José María Martínez Rosada, recordando el incidente de los hinchas que quedaron varados en Guayaquil sin poder asistir el partido contra El Nacional.

"Para cargar combustible no pueden ser más que 45 minutos, y ya íbamos hora y media parados. Ahí dije 'sonamos'. Veía movimiento en la cabina hasta que lo vi que se levantó José Jorge (Alperovich), que venía en la primera fila, y ahí me tranquilicé un poco porque pensé que si él intercedía, como sea íbamos a salir", comentó otro hincha, Nino Falzaresi. "Igual, no vaya a ser cosa que salgamos y aparezcamos de nuevo en Tucumán", cerró.