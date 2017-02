El enojo de Maradona con un periodista español: "si yo te pego, no te queda nariz"

El "Diez" llegó a Madrid para alentar al Napoli, que mañana visitará al "Merengue".

Diego Armando Maradona llegó a España y generó un nuevo escándalo. El "Diez", que mañana presenciará el duelo entre Real Madrid y Napoli por los octavos de final de la Champions League, tuvo un fuerte cruce con un periodista español que lo amenazó de haberlo golpeado. "Si te llego a pegar, no te queda nariz", le dijo el ex DT del seleccionado argentino al hombre que lo esperaba en el hotel donde se encontraba cenando.

La discusión entre Maradona y el periodista no terminó ahí. "Lo que quiero es comer tranquilo y vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Yo tengo todo el derecho a hablar con mi familia lo que quiero y vos tenés un micrófono. Haz tu trabajo", le aconsejó Diego a los gritos.

"Acordate que si yo te pego, mano a mano, te estropeo", tiró el ex futbolista con tono amenazante antes de dar por terminada la conversación.

