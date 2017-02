Luego de un largo viaje, el plantel de Atlético llegó a Cartagena

Los jugadores y el cuerpo técnico llegaron a las 19 al hotel en el que se hospedarán hasta el jueves. Mañana tendrán el primer entrenamiento en tierras colombianas. Enviado especial de LA GACETA

El plantel de Atlético arribó esta tarde a Cartagena de Indias, donde el jueves a las 19.15 se medirán con Junior de Barranquilla, por la fase 3 de la Copa Libertadores 2017.

Los jugadores se mostraron agotados por el largo viaje y prefirieron no hacer declaraciones a la prensa. La expedición "decana" comenzó ayer a la tarde, cuando la delegación salió desde aeropuerto Benjamín Matienzo con destino a la Capital Federal, lugar donde pasó la noche. Hoy por la mañana, partió desde Ezeiza a Cartagena, previa escala en Bogotá.

Los jugadores llegaron alrededor de las 19 al hotel donde se hospedarán hasta el jueves, cuando tengan que enfrentarse al "Tiburón" en el estadio "Olímpico Jaime Morón León".

El plantel descansará durante este martes y recién mañana trabajarán pensando en Junior, confirmó Pablo Lavallén en declaraciones a LA GACETA.

Finalmente, Atlético ya está en Cartagena de Indias, donde el jueves jugará el primer duelo de la fase 3 de la Copa Libertadores frente a Junior, de Barranquilla. Luego de hacer escala en Bogotá, donde llegó al mediodía, la delegación "decana" arribó al hotel Radisson pasadas las 17 (hora local).

El cansancio era evidente en los rostros de los jugadores, que debieron levantarme muy temprano para tomar el avión desde el aeropuerto de Ezeiza, y por eso enfilaron derecho hacia las habitaciones. Poco después llegaron Mario Leito y el resto de los directivos.

Los jugadores "decanos" no estuvieron solos en su llegada. En el lobby lo esperaba una familia tucumana, los Falivene. "No pudimos ir a Quito y quisimos venir acá, era ahora o nunca. Pero no sabíamos que habíamos reservado en el mismo hotel que el plantel", contó Franco.

El técnico Pablo Lavallén confirmó que dedicarán el resto de la jornada a recuperarse del viaje y que mañana retornarán a la actividad, a media mañana en el estadio del Real Cartagena, donde el jueves a las 19.15 se medirán en el primer round ante el "Tiburón" colombiano.