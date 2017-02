En la histórica Cartagena de Indias, todos hablan de la gesta heroica de Atlético

La Ciudad Amurallada no es una de las más futboleras, pero ya se palpita el duelo entre los "decanos" y Junior de Barranquilla.

En la pintoresca Cartagena de Indias, Colombia, los vendedores ambulantes que se le pegan al turista no escapan al lugar común de suponer que Argentina se termina en Buenos Aires o que, a lo sumo, llega hasta Rosario o Córdoba. De Tucumán la mayoría no oyó ni hablar, ni tampoco relacionan a la provincia con Atlético. Eso sí: muchos recuerdan haber leído o escuchado sobre ese heroico equipo que logró un triunfo en la Libertadores luego de toda una serie de desventuras y que ahora deberá enfrentar el más conocido Junior de Barranquilla. De todos modos, en Cartagena prácticamente no hay hinchas de otro equipo que no sea el Real Cartagena, el único club fuerte de una ciudad que, muy probablemente, no esté entre las más futboleras de Colombia.

"¡Sin triunfalismos!", titula “El Periódico Deportivo” a modo de sugerencia para el Junior de Barranquilla; en otras palabras, le está diciendo que no debe dormirse en los laureles del "juego de niños” que constituyó la serie ante Carabobo y prepararse para "El Tucumán”. Al “Decano” lo califica como un hueso duro de roer, que "quizás no esté entre los más tradicionales de Argentina, pero que ya demostró su hambre de gloria en una gesta heroica".

Paseando su tucumanidad por la famosa Ciudad Amurallada, bastión colonial que supo defender a esta vieja población de las invasiones piratas, Matías Choma y Matías Nieto disfrutan de lo que probablemente sea la última excursión internacional para acompañar al "deca", por lo menos por un buen tiempo. "Después de esto, yo me quedo sin un mango. Apenas fue el sorteo, planificamos nuestras vacaciones para andar por acá. Y antes de que juguemos contra El Nacional en Quito, yo decía que íbamos a tener que reservar algo en Barranquilla porque íbamos a ganar", cuenta Choma. "Venimos desde Bolivia. Al primer partido contra lo vimos en Trujillo, Perú. Después pudimos estar en Quito y el jueves estaremos alentando acá en Cartagena. Tengo mucha fe, pero con un empate me conformo", confía el otro Matías.