El momento de furia de Maradona: "acordate que si yo te pego, te estropeo"

El "Diez" se cruzó con un periodista en su hotel de Madrid. Video.

Diego Maradona volvió a ser el centro de una polémica, esta vez al cruzarse con un periodista en su hotel en Madrid, España, donde se encuetra para ver el encuentro que el Napoli disputara con el Real Madrid por los octavos de final de la Chmapions League.

"Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona", decía un reportero que se había acercado a hablar con el Diez, algo que el ex capitan de la Selección Argentina desmintió: "Golpe no, si yo te llego a pegar a vos, no te queda la nariz…".

"Vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo", le gritó maradona al periodista que intentaba explicarle que solo pretendía una opinión suya del choque que ambos equipos tendrán mañana.

"Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo", amenazó Maradona para luego subir al ascensor del hotel.

Diego Maradona volvió a ser el centro de la polémica, esta vez al cruzarse con un periodista en su hotel en Madrid, España, donde se encuetra para ver el encuentro que el Napoli disputará con el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.

"Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona", expresó un reportero que se había acercado a hablar con el 'Diez', algo que el ex capitan de la Selección Argentina desmintió: "Golpe no, si yo te llego a pegar a vos, no te queda la nariz…".

"Vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo", le gritó Maradona al periodista que intentaba explicarle que solo pretendía una opinión suya del choque que ambos equipos tendrán mañana.

"Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo", amenazó Maradona para luego subir al ascensor del hotel.