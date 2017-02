Maradona: "el fútbol argentino está quebrado, Grondona se lo llevó a la tumba"

El ex futbolista, además, criticó a Bauza por su charla con Icardi. "Hay cosas que no se hacen y que no se perdonan", dijo.

El astro Diego Armando Maradona volvió a advertir que el fútbol argentino "está quebrado", apuntó contra los actuales dirigentes y reiteró que la FIFA puede desafiliar a la AFA si no soluciona sus problemas institucionales.

Durante una entrevista publicada por el diario Clarín, el campeón del mundo en México 1986 dijo también que no cree que el torneo local se reinicie el próximo 3 de marzo porque "las reuniones que hacen (los dirigentes) no sirven para nada".

"El fútbol argentino está quebrado, se lo llevó (Julio Humberto) Grondona a la tumba. ¿Qué negocio quieren hacer ahora con la AFA?", apuntó.

Maradona insistió además con que la AFA corre peligro de desafiliación, aunque adelantó que hablará con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que eso no ocurra y permita al seleccionado argentino disputar los próximos partidos de las Eliminatorias sudamericanas.

"Le voy a pedir a Gianni que deje jugar a los muchachos, pero el que manda es él. Espero que se la dejen jugar a los muchachos, pero no es fácil. Está muy trabado todo", advirtió.

Al ser consultado sobre las disputas internas dentro de la AFA, el ex entrenador del seleccionado argentino afirmó que "están más preocupados en qué beneficio propio pueden sacar de un contrato de TV que en los problemas reales que tiene el fútbol", y afirmó que el problema "es dónde encontrás gente que quiera trabajar".

"Yo voy a llevar mi informe a Zurich y voy a hablar con Infantino porque me parece que las cosas no se están haciendo nada bien y al Gobierno le da lo mismo. Todo muy turbio. Entonces, esto lo tiene que saber la FIFA", añadió.

Maradona, que fue designado como capitán del equipo de "Las leyendas" por la FIFA, afirmó que no cree que los torneos locales se reinicien el próximo 3 de marzo porque "las reuniones que hacen ahora no sirven para nada" y reclamó "hacer reuniones serias y conseguir unos sponsors que avalen la historia del fútbol argentino".

Por último, dijo que le "extraña mucho" que ninguno de los posibles candidatos en la AFA lo haya contactado para hablar o discutir los problemas del fútbol argentino. "Hoy estoy como representante argentino en la FIFA. Me parece de una soberbia muy grande que tenemos que dejar al costado para resolver los problemas que nos dejó Grondona", aseveró.

Contra Icardi y Bauza

Maradona volvió a criticar al entrenador del seleccionado, Edgardo Bauza, por la reunión que mantuvo con el delantero del Inter de Italia Mauro Icardi, y aseguró que quiere verlo "diciéndole a (Lionel) Messi si quiere ir a comer" a la casa de ese futbolista.

"Para mí (Icardi) no existe. Hay cosas que no se hacen y que no se perdonan. Yo quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi. O que Icardi vaya a comer a la casa de Messi, del 'Kun' (Agüero) o del jugador de la Selección que sea después de lo de 'Maxi' López", expresó.

El campeón del Mundo en México 1986 afirmó que no piensa "hablar más con Bauza", pese a que en su momento, había apoyado su designación al frente del seleccionado mayor.

Maradona también se refirió a la situación de los juveniles, y pese a la agónica clasificación al Mundial de Corea del Sur, cuestionó la designación de Claudio Ubeda al frente del seleccionado Sub 20.

"Yo hubiera puesto a (Gabriel) Batistuta de técnico de la Sub 20 como alguien representativo. Ubeda no me hizo nada ni tengo nada en contra de él. Pero me parece que le erraron feo cuando lo eligieron para ese cargo", aseguró.

Por último, avaló la decisión de Carlos Tevez de romper su contrato con Boca para ir a jugar a la Superliga de China porque "lo que hizo, lo haríamos todos".