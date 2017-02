Un hincha de Atlético murió durante el partido ante El Nacional: "su corazón no aguantó"

Facundo García hoy cumpliría 24 años. "Ahora alentará al 'Deca' desde el cielo", dijo su hermano.

Facundo García hoy cumpliría 24 años. Siempre se mostraba con una sonrisa, disfrutaba de su hijo Thiago, de su familia y de Atlético. El martes, mientras seguía por televisión los primeros minutos de la epopeya "decana" ante El Nacional, su corazón no resistió

"Facu" estaba con su hijo y su pareja, Yannina Laguna, en su casa de calle San Juan. "El padecía arritmias. El martes estuvo todo el día bien, pero a la noche cuando veía el partido de Atlético comenzó a sentirse mal. Se fue a la cama y el desfibrilador le disparó una vez, como ya había ocurrido en otras oportunidades que lo terminamos llevando al médico", contó Yannina.

Sin embargo, la joven advirtió que no era una situación similar a las que le había tocado vivir anteriormente. Facundo se desmayó: "el desfibrilador le hizo otro disparo y lo tiró a la cama. Su tío y su hermano lo llevaron a la policlínica, donde le dieron los primeros auxilios. Sin embargo, no pudieron hacer nada. Su corazón no aguantó".

García, quien sufría problemas cardíacos desde pequeño que obligaron a los médicos a operarlo en varias oportunidades, alcanzó a ver los primeros 15 minutos que terminaron consagrando a los de Pablo Lavallén. "Vivió la previa del partido con mucha tensión, daba todo por Atlético", relató Laguna en una charla con LA GACETA y dijo que en el día de su cumpleaños lo recuerda "con esa enorme sonrisa que siempre tenía en su rostro".

Rodrigo García, hermano de Facundo, aseguró que desde hace muchos años que siguen a los de 25 de Mayo y Chile. "Siempre fuimos a la cancha, desde el Argentino A. Ahora él lo alentará al 'Deca' desde el cielo. Su corazón está con todos los 'decanos' que tuvieron la suerte de conocerlo", señaló.

