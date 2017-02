Marcelo Tinelli: "me pone muy feliz la manera en la que Atlético se clasificó"

Se filtró en WhatsApp el mensaje que el conductor televisivo le envió a Leito. Escuchá el audio

El triunfo de Atlético fue un tema de charla en cada rincón del planeta. La epopeya "decana" en la noche ecuatoriana ante El Nacional por la Copa Libertadores se comentó en todo el mundo. Hasta Marcelo Tinelli, que se encuentra descansando en el viejo continente, quedó sorprendido por la actuación del equipo tucumano y se lo expresó al presidente Mario Leito.

"Buen día, querido Marito. Estoy en Europa y me acabo de enterar de la hazaña de anoche y quiero felicitarte. Me pone muy contento que estén en una nueva ronda de Copa Libertadores", comienza diciendo el conductor de ShowMatch.

A pesar de estar disfrutando de sus vacaciones, Tinelli no dejó pasar por alto el gran triunfo de los de 25 de Mayo y Chile: "me pone muy feliz la manera en la que clasificaron. Estoy leyendo todos los diarios acá". "Me enorgullece por vos, por todos los amigos del club y por toda la hinchada. Te quiero mucho, Mario. Beso gigante y felicitaciones", concluye uno de los hombres fuertes del fútbol argentino.

El triunfo de Atlético fue un tema de charla en cada rincón del planeta . La epopeya "decana" en la noche ecuatoriana ante El Nacional por la Copa Libertadores se comentó en todo el mundo. Hasta, que se encuentra descansando en el viejo continente, quedó sorprendido por la actuación del equipo tucumano y se lo expresó al presidente

"Buen día, querido Marito. Estoy en Europa y me acabo de enterar de la hazaña de anoche y quiero felicitarte. Me pone muy contento que estén en una nueva ronda de Copa Libertadores", comienza diciendo el conductor de ShowMatch.

A pesar de estar disfrutando de sus vacaciones, Tinelli no dejó pasar por alto el gran triunfo de los de 25 de Mayo y Chile: "me pone muy feliz la manera en la que clasificaron. Estoy leyendo todos los diarios acá". "Me enorgullece por vos, por todos los amigos del club y por toda la hinchada. Te quiero mucho, Mario. Beso gigante y felicitaciones", concluye uno de los hombres fuertes del fútbol argentino.