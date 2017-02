San Martín se impuso en los penales y festejó ante Juventud Antoniana

El equipo dirigido por Cagna se quedó con la Copa Municipalidad de Salta.

San Martín festejó anoche en Salta al derrotar por penales a Juventud Antoniana. El "Santo" fue más eficiente desde los 12 pasos, luego de conseguir un 2 a 2 durante los 90 minutos que se disputaron en el estadio "Padre Marteareana".

Las cosas no comenzaron de la mejor manera para los dirigidos por Diego Cagna. A los 13 minutos, el local se puso en ventaja con un gol del ex Atlético César More. Y en el arranque del segundo tiempo se daba "la ley del ex": Gustavo "Ratón" Ibáñez ampliaba la diferencia para los salteños.

Sin embargo, San Martín salió a buscarlo y tuvo su recompensa en el minuto 47, cuando Rodrigo Moreira descontó. Juventud hizo varios cambios y no fue el equipo que le jugaba de igual a igual a los de La Ciudadela. Por eso no sorprendió que a los 75 minutos de partido llegara el empate, a través de una desafortunada jugada en la que Diego Giménez mandó la pelota al fondo de su propio arco.

En los penales, el "Santo" ejecutó mejor que su rival, se impuso por 4 a 2 y trajo la Copa Municipalidad de Salta a nuestra provincia.

