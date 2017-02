Barcelona apelará la suspensión de Suárez para la final de la Copa del Rey

El actual campeón del torneo copero afirmó en su página web que también lo hará con la sanción que recibió Sergio Busquets.

BARCELONA.- El Barcelona espera poder anular la suspensión de Luis Suárez para la final de la Copa del Rey tras apelar la segunda tarjeta amarilla que vio el uruguayo en el partido de vuelta de semifinales contra el Atlético de Madrid, dijo el miércoles el club catalán.

El actual campeón del torneo copero afirmó en su página web que también apelará la amarilla que recibió Sergio Busquets en el partido, que acabó 1-1 y selló el pase a la final por cuarto año consecutivo del equipo azulgrana, que había vencido en la ida por 2-1. No obstante, el Barcelona no va a apelar la decisión de expulsar al defensa Sergi Roberto, que se perderá la final, por recibir dos amarillas.

El árbitro, Jesús Gil Manzano, dijo en el acta que amonestó a Suárez en el minuto 90 por "impactar con el brazo contra un jugador adversario de forma temeraria, en la disputa del balón", mientras que Busquets vio la tarjeta amarilla por lanzar el balón fuera del campo cuando se debía sacar una falta, mostrando su desacuerdo con la decisión arbitral.

El Barcelona dijo que había un balón extra en el campo cuando Busquets golpeó el otro fuera de la cancha. Suárez mostró su incredulidad respecto a la decisión arbitral y dijo que el centrocampista del Atlético Koke había exagerado el impacto para que él fuera expulsado. "Me río de la expulsión (...) Ni siquiera ha sido falta. Solo me he girado y parecía que el defensa era lo que quería", dijo a Gol TV, según comunicó Reuters.

El Barcelona también indicó que el defensa Javier Mascherano, que se lesionó en el partido, es duda para el encuentro del sábado contra el Alavés y para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Paris St Germain en Francia.