El debut de Tevez en China terminó con la eliminación de su equipo de la Champions asiática

NO FUE BUENO

El Shanghai Shenhua perdió por 2 a 0 ante el Brisbane Roar de Australia.

El delantero Carlos Tevez tuvo hoy un mal debut en China ya que su equipo, el Shanghai Shenhua, perdió por 2 a 0 como local frente al Brisbane Roar de Australia y quedó eliminado de la Champions League de Asia.

Con el número 32 en su espalda, Tevez fue titular en el equipo del uruguayo Gustavo Poyet, pero generó poco y así su equipo quedó marginado, ya que esta instancia de clasificación a la competencia de Asia era a partido único.

Fue el primer compromiso de la temporada para el Shanghai que ahora no tendrá competencia hasta marzo, cuando se inicie la Superliga china. Junto a Tevez, integró el equipo el colombiano Giovanni Moreno, ex Racing, mientras que otro colombiano y ex Boca Juniors, Freddy Guarín, estuvo ausente.

El Brisbane, que ganó con tantos de Brandon Borrello y Tommy Oar, integrará el grupo E de la copa, junto al Kashima Antlers japonés, el Muangthong United tailandés y el Ulsan Hyundai surcoreano.