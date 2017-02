Video: un hincha de Atlético contó las penurias que pasó para poder llegar a Quito

Debía viajar con el plantel y lo terminó haciendo por su cuenta. "Fui el último en subir al avión", confesó.

Junto al plantel de Atlético, alrededor de 80 hinchas que se quedaron varados sobre la pista del aeropuerto de Guayaquil, sin poder viajar a Quito. Sin embargo, hubo un puñado de fanáticos que lograron subirse a un vuelo de línea para llegar a Quito y presenciar la histórica clasificación del "Decano".

En un video grabado para su familia, pero que luego se viralizó por las redes sociales, Rafael Rodríguez Prados detalló las penuras por las que pasó antes de entrar al estadio Olímpico Atahualpa.

"Fue una odisea llegar a este estadio. He sido el último pasajero que subió al avión. 'Deca' querido, te adoro, te amo. Doy gracias a Dios por haber compartido con un montón de gente 'Decana' esto. Lo que hemos hecho hoy es historia. Hemos demostrado que podemos ser un club grande. Te amo Atlético. Sabés qué, es indescriptible la alegría que tengo. Estoy felíz. No lo puedo creer. A las 19, hora Quito, estaba literalmente boyado en el aeropuerto de Guayaquil. Y ahora estoy acá. Con un poquitito de sed, pero inmensamente felíz. Me duele en el alma que mis compañeros se quedaron en Guayaquil", relata "Rafa", que no puede contener tanta felicidad.