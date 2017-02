La verdadera razón por la que Messi compró la casa de sus vecinos

Iván Rakitic dio detalles de la compra que su compañero hizo en el 2013.

En algunas ocasiones, la fama de los futbolistas hace que su vida no sea tan simple como ellos desean, ya que en ocasiones no pueden realizar actividades normales debido a su popularidad.

Sobre este tema hablo Iván Rakitic, jugador del Barcelona, que en una publicación croata contó las recaudos que toma a la hora de pasear por la ciudad. "Las zonas más turísticas que he visitado las he visto desde la segunda planta de un autobús turístico, cuando hemos celebrado títulos con el Barça", explicó.

Al mismo tiempo, el volante habló sobre un suceso de Lionel Messi con sus vecinos: "Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi en Castelldefels. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo", confesó.

La noticia salió a la luz en el años 2013, cuando el argentino compró la vivienda lindera a la suya en el coqueto barrio de Castelldefels. La crisis económica que golpeó a España, llevó a sus vecinos a ofrecercela a La Pulga, que en una primera instancia rechazó la propuesta.

Ahogados por las duedas, los dueños de la casa pusieron en alquiler diferentes habitaciones de la propiedad y eso generó nuevos vecinos dominados por la curiosidad, además del sustancial incremento de personas que vinieron acompañadas por el aumento de ruidos molestos tales como la música alta.

En un momento, Messi intentó construir una medianera que aislara el problema, pero sufrió de la acusación de los vecinos por quebrar algunas imposiciones de la norma urbanística de la zona. Finalmente, su abogado comenzó las negociaciones y cerró el acuerdo con los vecinos, que recibieron cerca de un millón de euros por la vivienda.

