Leito: Atlético regresará a Guayaquil y desde allí volará a Tucumán

El presidente "decano" contó detalles de lo que ocurrió en el aeropuerto en el que el planel estuvo varado dos horas.

El presidente de Atlético, Mario Leito, confirmó que el plantel debe regresar a Guayaquil antes de volver a Tucumán. “Ahora nos vamos a poner a trabajar en eso. Acá (en Quito) están contratados los hoteles. Pero tenemos que volver a Guayaquil, allá quedó gente que tenemos que buscar y de ahí emprender el regreso a Tucumán”, explicó el presidente de Atlético.

Terminado el partido, Leito contó lo que ocurrió en Guayaquil: “veíamos que el tiempo pasaba y que el avión no salía y nos pusimos a ver las alternativas. Dijimos ‘vamos por nuestra cuenta’. Había un vuelo que salía 20 minutos después y compramos 30 pasajes para el plantel. Pero yo no pude subir al avión, porque no nos querían subir la utilería. Me quedé para ver su podía subir a otro avión que salía 20 minutos después”, contó el presidente “decano”.

“Quiero agradecerle a Luis Juez (embajador argentino en Ecuador); a la gente de la AFA, que nos prestaron la utilería; a los jugadores, que se vieron expuestos a situaciones complicadas…”, enumeró Leito.

“Lo que vivimos acá seguro da para una película”, concluyó.