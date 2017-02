Conmebol: "Atlético depende de El Nacional, que debe ver si acepta reprogramar el partido"

Desde la máxima entidad del fútbol latinoamericano aseguraron que el "Decano" incumplió el reglamento.

Atlético depende de El Nacional. Esto es lo que afirman desde la Conmebol. Dirigentes de la máxima entidad del fútbol latinoamericano le dijeron a LA GACETA que el equipo tucumano ha incumplido el reglamento y que, por ese motivo, puede perder los puntos si el club ecuatoriano decide no reprogramar el partido.

Sucede que el reglamento es claro: el equipo visitante debe estar en la sede del partido (es decir, en Quito) 24 horas antes del partido, cosa que Atlético no cumplió. Además, deben estar presente en la cancha 90 minutos antes del horario de comienzo del partido, cosa que tampoco ocurrirá.

“Atlético depende de El Nacional. Si El Nacional no acepta reprogramar el horario del partido, Atlético perderá los puntos, porque incumplió el reglamento”, aclararon a LA GACETA desde la Conmebol.

“Pierda los puntos o no, de lo que no se salvará será de una gravísima sanción económica. Porque los horarios de televisación son muy estrictos y las penalidades por no cumplirlos son muy graves”, aclararon.