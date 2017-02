Pasión sin límites: los hinchas de Atlético copan el "Olímpico Atahualpa"

Cuatro horas antes del partido ante El Nacional, los tucumanos comenzaron a llegar al estadio. "Nadie durmió anoche", contó un fanático del "Decano".

La ansiedad superó a los hinchas de Atlético que se encuentran en Ecuador y decidieron comenzar la previa del partido ante El Nacional en las inmediaciones del estadio "Olímpico Atahualpa", donde desde las 21.15 disputará el partido de revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores.

Desde las 17 (hora argentina) se empezaron a ver camisetas del equipo de 25 de Mayo y Chile en las cercanías de la avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas. Muchos de los fanáticos llegaron en las últimas horas a Quito, algunos desde nuestra provincia y otros desde playas ecuatorianas donde disfrutan de sus vacaciones.

Para calmar un poco la ansiedad, los "decanos" hicieron ayer un banderazo en la centro de Quito, más precisamente en la plaza Foch. La fiesta se extendió hasta la madrugada y no se registraron incidentes, informaron los medios de ese país.

Se espera que unos 2.000 hinchas tucumanos estén presentes esta noche en el estadio. La Policía ecuatoriana dispuso un operativo de seguridad en el que participan 500 efectivos.

Manuel Velardez, uno de los primeros simpatizantes en llegar al escenario que marcará el destino de los de Pablo Lavallén, le contó a LA GACETA cómo se viven las horas previas al choque: "vine temprano para comprar la entrada, no hubo ningún problema. Es una zona donde hay varios shopping, así que aprovecharemos para conocer y de paso comer algo".

"Me desperté a las 6 muy ansioso. En nuestro hostel hay varios tucumanos y todos estábamos desayunando a las 9. Nadie durmió anoche; emociona la alegría que se transmite", relató y añadió que "la altura se siente. Estuve aquí en el 2011 y mi mujer la había padecido. Yo no tuve problemas, pero muchos me comentaron que sintieron dolores de cabeza y mareos", añadió.

