El lamento de Guido Pella: "me duele en el alma no haber logrado el resultado"

"Le puse mucha garra, pero sin dudas es una derrota muy dura", dijo el bahiense tras caer ante Fognini.

Guido Pella se mostró desconsolado por no haber logrado el resultado que el equipo argentino de Copa Davis necesitaba para superar a Italia. "Me duele en el alma no haber logrado el resultado. Le puse mucha garra, pero sin dudas es una derrota muy dura porque no era algo personal sino para el resto del equipo", analizó el joven de 26 años en la conferencia de prensa luego de caer ante ante Fabio Fognini en cinco reñidos sets por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2.

"Hace mucho que no estaba cuatro horas adentro de una cancha de tenis. Creo que Fognini estuvo más lúcido en los breaks en contra, sacaba tiros increíbles, intenté desbordarlo pero realmente jugó en un nivel altísimo y me superó", reconoció el bahiense, admirador del juego del "tano".

Pella continuará su gira en Sudamérica en el ATP de Buenos Aires que comenzará dentro de una semana y luego irá a Río de Janeiro, donde el año pasado fue finalista y perdió con el uruguayo Pablo Cuevas.

"Me está pasando todo muy rápido. Lo de Zagreb parece que fue ayer, luego fui al abierto de Australia, vine a jugar la Davis y la semana que viene sigo en el circuito, creo que no tuve tiempo de descansar lo suficiente", concluyó Pella, quien renunció a jugar esta semana el ATP de Quito para estar en el Parque Sarmiento. (Télam)

se mostró desconsolado por no haber logrado el resultado que el equipo argentino de Copa Davis necesitaba para superar a Italia. "Me duele en el alma no haber logrado el resultado. Le puse mucha garra, pero sin dudas es una derrota muy dura porque no era algo personal sino para el resto del equipo", analizó el joven de 26 años en la conferencia de prensa luego de caer ante ante

"Hace mucho que no estaba cuatro horas adentro de una cancha de tenis. Creo que Fognini estuvo más lúcido en los breaks en contra, sacaba tiros increíbles, intenté desbordarlo pero realmente jugó en un nivel altísimo y me superó", reconoció el bahiense, admirador del juego del "tano".

Pella continuará su gira en Sudamérica en el ATP de Buenos Aires que comenzará dentro de una semana y luego irá a Río de Janeiro, donde el año pasado fue finalista y perdió con el uruguayo Pablo Cuevas.

"Me está pasando todo muy rápido. Lo de Zagreb parece que fue ayer, luego fui al abierto de Australia, vine a jugar la Davis y la semana que viene sigo en el circuito, creo que no tuve tiempo de descansar lo suficiente", concluyó Pella, quien renunció a jugar esta semana el ATP de Quito para estar en el Parque Sarmiento. (Télam)