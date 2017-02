'Pep' Guardiola: "Agüero sigue siendo importante para el Manchester City"

El ex director técnico de Barcelona opinó sobre la exclusión del argentino del once titular.

El entrenador español de Manchester City, 'Pep' Guardiola, aseguró hoy que Sergio Agüero "sigue siendo importante", a pesar de no haber sido titular en los últimos dos partidos de la Premier League de Inglaterra. "Sergio sigue siendo importante en nuestro equipo. Va a jugar con o sin Gabriel Jesús", argumentó el ex director técnico de Barcelona en alusión a la exclusión del argentino del once titular.

El 'Kun' fue capitán del conjunto inglés en el último tiempo, aunque su baja en el rendimiento lo relevó al banco de suplentes y en el triunfo de esta jornada apenas jugó 7 minutos. Mientras, su sustituto metió los dos tantos frente a Swensea City (2-1).

De hecho, no es titular desde el 21 de enero pasado, cuando Manchester City se enfrentó a Tottenham Hotspur, y en los últimos días los medios ingleses lo vincularon con Real Madrid, Chelsea e Inter de Milán. "No ha sido fácil para él. Decidí mantener a los delanteros porque habían jugado muy bien ante West Ham", reconoció, según informó Télam.

Asimismo, Guardiola contó que Agüero "se tomó bien la decisión teniendo en cuenta su calidad" y les pidió a los periodistas que "no se preocupen por esas cosas". "Jesús hace muchas cosas con y sin el balón. Estamos encantados con lo que viene haciendo en estos partidos. Este chico tiene algo especial", cerró el entrenador.