El "Tata" Martino apoya a los Falcons desde la cancha donde se disputa el Super Bowl

Así lo anunció la cuenta de Twitter del equipo. El evento más importante de Estados Unidos es televisado por ESPN y Fox Sports.

El ex DT argentino Gerardo Martino está presente en la final del Super Bowl entre New Egland Patriots y Atlanta Falcons, franquicia del mismo dueño de su equipo de la Major League Soccer (MLS), que se disputa desde las 20.30 en Houston.

"Mirá quién llegó a Houston. El 'Tata' está listo", explicó la cuenta oficial de Atlanta United en la red social Twitter, acompañado de una fotografía donde se observa al rosarino con una gorra de los Falcons, comunicó Télam.

El ex DT de Newell's Old Boys y Barcelona de España se unió a Carlos Bocanegra, gerente general del equipo, y Darnes Eales, presidente de Atlanta United, siendo parte de la delegación oficial. El equipo que conduce actualmente lleva adelante la pretemporada de cara a su debut del próximo 5 de marzo ante el New York Red Bulls en la competencia local.