Berloq: "le pedí a Maradona que se callara pero entendió al revés y gritaba más fuerte aún"

"Charly" contó cómo vivió el partido ante Seppi. Argentina está 2 a 0 abajo ante Italia.

El tenista Carlos Berlocq agradeció hoy el apoyo que le brindó Diego Maradona en su partido ante Andreas Seppi durante la serie entre la Argentina e Italia, y reveló que en un momento le solicitó que se callara pero el astro entendió al revés y comenzó a gritar más fuerte.

"Agradezco la presencia de Diego y está buenísimo que venga a alentarnos. En un momento del partido le hablaba a Seppi mientras sacaba sin darse cuenta que me distraía a mí en la devolución, así que le pedí que se callara, pero entendió al revés y comenzó a gritar más fuerte", confesó el tenista nacido en Chascomús.

Berlocq, quien hoy cumplió 34 años, es un tenista que disfruta cada compromiso por la Copa Davis y juega mucho con el público. En la jornada negativa ante Italia fue quien generó los momentos más emotivos, pese a que no le alcanzó para ganar y cayó ante Seppi por 6-1, 6-2, 1-6 y 7-6 (8-6).

"El aliento del público es magnífico, me da fuerzas y me hace luchar hasta el final. Creo que si ganaba el tie break del cuarto set la historia hubiera sido otra, sentía que ese era mi momento, pero no pude aprovecharlo y lamento muchísimo haber perdido el partido", analizó Berlocq. (Télam)

