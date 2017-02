La conmovedora carta de un hincha de Atlético que viaja a Quito a ver a su equipo

Juan Pablo Sosa publicó en su cuenta de Facebook el recuerdo de su primera experiencia en la ruta para ver al "decano" y lo comparó con la nueva experiencia de verlo en la Copa Libertadores.

Juan Pablo Sosa, un hincha de Atlético, redactó una carta que publicó en su Facebook recordando el primer viaje que realizó a Salta, para alentar al "decano". En el texto compara aquel sentimiento con el que vive ahora: viaja a Quito para alentar a Atlético frente a El Nacional.

"Era un viernes de 1998 y sonó el teléfono. 'Nos vamos a ver a Salta al Deca', me dijo entusiasmado mi viejo. Entre mis cosas alcancé a ubicar una camiseta del '95 marca Puma: me la puse y salí vestido del barrio Ferroviario con una bermuda y unas zapatillas Topper blancas, un paquete de Phillip Morris de 10 cigarros, y unos 5 pesos que me sobraron de toda la semana", dicen uno de los primeros párrafos de la carta.

Este fanático relató cómo fue la experiencia del viaje con personas que no conocía, pero con las que se terminó abrazao en un triunfo contra Gimanasia y Tiro. Además, narró los sacrificios que hizo cada pasajero para acompañar al equipo -en ese entonces- de Humberto Zucarelli.

"Había unos changos que laburaban en una distribuidora y descargaban camiones. Otro que le había prometido a su novia ir ese fin de semana a ver las tarjetas de invitación para su casamiento, pero que en vez de eso aceptó la propuesta de su amigo, que iba sentado a su lado, que lo pasó a buscar de su casa con una conservadora llena de latas de cerveza que decidió convidar durante el viaje", dice parte de la publicación que está acompañada por una foto con la colección de sus camisteas.

El texto finaliza con el festejo de un gol, un puño cerrado compartido con su papá y la esperanza que tiene de que así sea en el próximo encuentro del "decano", con El Nacional de Ecuador, pero esta vez en la Copa Libertadores.

"Hoy, a 19 años de aquél primer viaje siguiendo a Atlético, armo mi valija y la cargo con las mismas ilusiones de aquél viernes de 1998. Miro mis camisetas y me vienen a la memoria los viajes a Jujuy, Salta, Catamarca, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Cada una de esas camisetas encierra una historia de victoria y de derrota. Cada una tiene una anécdota junto a amigos y desconocidos. Cada una tiene un lugar para conocer. Y así es que parto a Quito, con el sueño inalcanzable (aún en los peores momentos) que hoy es realidad. Con la alegría de saber que habrá nuevas historias junto a amigos. Con la certeza de que el fútbol no es la vida ni la muerte, pero que con poquito podés ser feliz. Con la esperanza de que nunca está nada dicho, y con la seguridad de que si hay un gol que valga un triunfo, mi papá y yo nos vamos a buscar en nuestra imaginación con un puño bien cerrado y alto para celebrarlo como aquella noche de Salta", finalizó.