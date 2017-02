Copa Davis: Pella perdió en sets corridos ante el italiano Lorenzi

El argentino cedió por 3-6 el primer punto de la serie. Berlocq y Fognini cierran la jornada.

BUENOS AIRES.- Argentina, actual campeón de la Copa Davis, comenzó en desventaja la serie ante Italia tras la derrota que sufrió el tenista bahiense Guido Pella ante Paolo Lorenzi por 6-3, 6-3 y 6-3.

Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 84 del ranking mundial de la ATP, perdió sin atenuantes luego de dos horas y 25 minutos ante Lorenzi (43), frente a unas 3.000 personas que ocuparon menos de la mitad de la capacidad del estadio especialmente montado en el barrio porteño de Saavedra.

Tras la derrota, Argentina tendrá la chance de igualar con el punto que jugarán a continuación Carlos Berlocq (81) y Andreas Seppi (68), quien ingresó al equipo "Azzurro" en reemplazo de Fabio Fognini (48), afectado por una gastroenteritis.

El bahiense Pella jugó por debajo de su nivel y se encontró con un Lorenzi inteligente y agresivo que lo superó claramente y por eso le ganó en sets corridos.

En el primer parcial, el argentino, quien hacía su debut en Copa Davis en el país, perdió su saque (4-2) y luego, pese a que tuvo algunas chances de recuperarlo, falló en la devolución y dejó escapar el parcial por 6-3 en 49 minutos, apuntó Télam.

El público, que vino en escaso número a vivir una fiesta de recepción al equipo campeón de la Davis luego de la histórica conquista en Zagreb de hace poco más de dos meses, se apagó a medida que el zurdo bahiense reiteraba sus equivocaciones y por eso faltó el clima típico de la Davis.

Pella cedió su servicio rápido en el segundo set (1-0) y luego volvió a perderlo (2-5), con la táctica errónea de jugar demasiado atrás en la cancha, eso le permitió a su rival lastimarlo con varios drops y también dominarlo con la agresividad de su revés.

El argentino logró su primer quiebre del partido (3-5) pero enseguida entregó de nuevo su saque (6-3) y quedó dos sets en desventaja, bajo un calor intenso por momentos agobiante, es decir que remontarlo le insumiría un enorme desgaste físico.

En el tercer set Pella mantuvo su inestabilidad y pese a que logró quebrar una vez al romano (2-3) cedió su servicio en dos ocasiones (1-2 y 2-4) y así el partido se le escapó de las manos, ya que no encontró soluciones a los problemas que tenía en la cancha (totalizó 47 errores no forzados) y por eso no extrañó otro 6-3 que dejó al equipo campeón abajo.

Argentina, que asumió la defensa del título sin Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis, los artífices de la heroica victoria sobre Croacia (3-2), dependerá de que Berlocq le gane a Seppi para seguir con chances en la serie, que continuará mañana con el dobles y el domingo con los dos últimos singles, si es que no se define antes.

Berlocq tiene un historial favorable de 2-1 sobre Seppi tras haberlo vencido en la serie de la Davis jugada en Mar del Plata en 2014 y el mismo año en el ATP de Bucarest, mientras que la derrota llegó sobre el césped de Eastbourne en 2012.