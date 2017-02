Hinchas de un club español impidieron la llegada de un refuerzo por su "ideología nazi"

Hinchas del Rayo Vallecano, que por estas horas intenta por salir de la zona del descenso de la Liga Española, dio marcha atrás con la contratación del ucraniano Roman Zozulya, luego de qu este fura ocusado de tener ideología nazi.

"Vallekas no es lugar para nazis. Presa, para tí tampoco. Vete ya!", fue una de las banderas, que los Bukaneros, como se denomina la hinchada del Rayo, colgaron en el primer entrenamiento del jugador, que llegaba a la institución desde el Betis. Además, se registraron pintadas en las paredes del club con frases como "Fuera Nazis".

Debido a los incovenientes registrados, el club duelo de su pase optó por dar cancelar la transferencia. "Ante los problemas surgidos con los radicales del Rayo, hemos hablado con este club y en protección al jugador, que es nuestro, hemos decidido que regrese a Sevilla", declaró un directivo del Betis.

Por su parte, el futbolista escribió en un comunicado que un un periodista confundió el escudo de su país que lució en una indumentaria con la de un grupo paramilitar, cuando había llegado al Betis. "No estoy vinculado ni apoyo a un grupo paramilitar ni neonazi alguno", aseguró el ex Dinamo Kiev que sí admitió haber colaborado con el ejército para "proteger a mi país y ayudar a los niños y los más desfavorecidos".

Caído su pase al Rayo, ahora Zozulya deberá estar sin jugar seis meses, ya que el Betis registró tres incorporaciones en este mercado de pases, lo que lo deja afuera del plantel. Ahora, entre los clubes españoles deben ponerse de acuerdo por el pago de su salario.

Martín Presa: no queremos a tipos como Zozulya. Su filiacion nazi le impide vestir la franjirroja.

No la vas a ensuciar. No eres bienvenido pic.twitter.com/QaXkeceGnd