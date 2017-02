Lavallén: "realmente no me gustó el funcionamiento del equipo"

Honesto, el DT "decano" admitió que no estaba satisfecho con el rendimiento, porque no se respetó lo hablado.

La TV se cuela por uno de los túneles del estadio Monumental, a la espera de toparse con Pablo Lavallén. Unos metros más arriba, los hinchas todavía cantan a favor de Atlético. El empate (2-2) fue una patada al hígado, sí, pero tampoco se dio por terminada una eliminatoria a la que le restan 90’.

La arenga fue por el camino de la esperanza, aunque ello no quiso decir que lo que pasó en el “José Fierro” quedó en segundo plano, para algunos protagonistas. “Realmente no me gustó el funcionamiento del equipo”, sintetizó sin rodeos Lavallén, honesto como pocos DT.

Con todas las llegadas de gol que tuvo y no convirtió Atlético, el técnico podría haberse aferrado a ese argumento y dejado de lado los horrores aéreos del fondo.

“Después del gol, el equipo cayó en un bache, se empezó a partir y ellos a animarse. Cuesta levantarse cuando te hacen goles por negligencia propia”, agregó Lavallén, molesto por como cerró el marcador.

“Da más bronca porque no sentimos que el rival nos haya superado en ningún momento. Las situaciones que tuvimos nos las pudimos convertir, y al resto las sacó el arquero (Johan Padilla)”, soltó. Según Lavallén fue un milagro que El Nacional no haya perdido: “esto es fútbol, y cuando jugás este tipo de competencias y te equivocás, lo pagás. Por algo el rival está en una competencia internacional”, argumentó.

Para la revancha, avisó. “No solamente vamos a jugar contra El Nacional sino también con la altura, que es una dificultad extra. Trataremos de ser sólidos, de solucionar los problemas que hemos tenido y trataremos de traer la victoria, para poder clasificarnos”.

Lavallén vivió el partido con una intensidad que lo llevó a discutir con los árbitros, por como hacia tiempo el rival.