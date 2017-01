Lavallén: "sabemos que la pasión del hincha va a exceder cualquier cosa que uno pueda pensar"

El DT de Atlético sostuvo que el apoyo de los fanáticos será fundamental en el primer partido ante El Nacional.

Los hinchas de Atlético hicieron horas interminables de cola para tener una entrada para estar en el primer encuentro por la fase 2 de la Copa Libertadores 2017, ante El Nacional. El DT del "Decano", Pablo Lavallén, reconoce el esfuerzo de los fanáticos para estar en el duelo y promete que darán todo para compensarlos.

"Sabemos que la pasión del hincha va a exceder cualquier cosa que uno pueda pensar. Es la primera vez que tienen la oportunidad de disputar la Copa. Sabemos que harán lo posible para obtener su entrada. Desde nuestro lugar les decimos que vamos a poner hasta lo que no tengamos para poder darles una victoria para que valga el sacrificio que están haciendo", comentó Lavallén en la previa al gran encuentro.

El ex técnico de San Martín de San Juan destacó el apoyo de la gente y subrayó que mañana tendrán que ganar para no complicarse en la revancha, cuando visiten el estadio "Olímpico Atahualpa": "la altura no es un mito. En mi época como futbolista jugué a más de 3.000 de altura y lo padecí. El cuerpo no se habitúa como lo hace cuando jugamos al nivel del mar. Se sientes los efectos por eso nos hemos preparado para llegar casi sobre la hora (del partido de vuelta)".

"Estamos con el equipo listo para comenzar con este desafío. Sabemos que jugaremos contra un rival difícil. Trataremos de hacer valer la localía y obtener la victoria que es lo que más nos importa", añadió Lavallén y concluyó diciendo que "sin dudas, la idea es poder ganar por un par de goles de diferencia para tener un margen e ir a jugar a la altura de Quito con un resultado que nos dé tranquilidad".

