Los Pumas finalizaron en quinta posición en el Seven de Wellington

Los argentinos no tuvieron suerte en cuartos de final y cayeron ante Canadá por 17-12.

Los Pumas redondearon una buena actuación en el Seven de Wellington, Nueva Zelanda, al finalizar en el quinto lugar del certamen tras vencer a los All Blacks en su última presentación en el torneo. Clasificados para la Copa de Oro por primera vez en la temporada 2016/17 del Circuito Mundial, los argentinos no tuvieron suerte en cuartos de final, instancia en la que cayeron ante Canadá por 17-12. En un partido equilibrado cayeron en la penúltrima acción del encuentro ante un rival que fue la revelación del certamen.



Nicolás Menéndez (un try), Matías Osadczuk (un try) y Gastón Revol (una conversión) anotaron los puntos del conjunto albiceleste. Luego, los conducidos por Santiago Gómez Cora pasaron a jugar por el quinto lugar y en primera instancia superaron a FRancia por 19-14 con tries de Luciano González Rizzoni (2) y Osadczuk, más dos conversiones de Revol, informó la agencia Dyn.

Finalmente, el representativo nacional se dio el gusto de vencer a Nueva Zelanda 17-12 con tries de Lautaro Bazán Vélez (2) y Franco Sábato, más una conversión de Revol. El certamen quedó en poder de Sudáfrica, que en la final derrotó a Fiji 26-5 y lidera el Circuito cumplidas tres etapas. El próximo fin de semana la serie se trasladará a Sydney, Australia, donde Los Pumas integrarán el Grupo "D", junto a Canadá, Estados Unidos y Rusia.

Las posiciones del Circuito Mundial quedaron así: Sudáfrica, 63 puntos; Fiji, 51; Inglaterra, 49; Escocia, 44; Nueva Zelanda, 39; Gales, 30; Francia, 28; Australia y Argentina, 25.