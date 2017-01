Argentina enfrentará el lunes a Uruguay por la primera fecha del Hexagonal Final

El encuentro comenzará a las 20.15. Toda la fase final se jugará en Quito. Los cuatro primeros se clasificarán al Mundial de Corea del Sur.

IBARRA, Ecuador.- El seleccionado argentino sub 20 cumplió hoy su último entrenamiento en la ciudad de Ibarra, antes de emprender viaje rumbo a Quito, capital de Ecuador y sede del hexagonal final del Campeonato Sudamericano, con el objetivo de conseguir uno de los cuatro pasajes rumbo al Mundial de la categoría, que se jugará en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de junio próximo.

El DT del plantel, Claudio Úbeda, dispuso un entrenamiento de fútbol reducido de baja intensidad en el estadio "Profesor Juan Yepes", luego del empate sin goles de anoche frente a Venezuela, que selló la clasificación a la siguiente fase como segundo del Grupo B.

Los juveniles argentinos se instalarán esta noche en Quito para iniciar la preparación del primer compromiso correspondiente al hexagonal final, frente a Uruguay, previsto el próximo lunes desde las 20.15 en el estadio Olímpico Atahualpa.

Para el clásico rioplatense, Úbeda no podrá contar con dos jugadores importantes: el defensor de Belgrano de Córdoba, Cristian Romero, expulsado ante Venezuela por segunda vez en el torneo, y el delantero de San Lorenzo Tomás Conechny, que llegó al límite de amonestaciones.

Argentina, máximo campeón mundial de la categoría con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) intentará quedarse con uno de los cuatro boletos mundialistas, al igual que Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Colombia, los otros cinco seleccionados que participarán de la fase final del certamen continental

El fixture de la selección en el hexagonal final: 30/1 vs. Uruguay (20.15), 2/2 vs. Colombia (18.00), 5/2 vs. Ecuador (20.15), 8/2 vs. Brasil (18.00), 11/2 vs. Venezuela (17.30).(Télam-especial)