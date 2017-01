Pizarro sufre lesión muscular y se perderá varios partidos del Bremen

El jugador de 38 años tuvo que abandonar el campo, hoy durante el encuentro con el Bayer Múnich, después de sufrir una molestia.

ALEMANIA.- El delantero peruano Claudio Pizarro se perderá algunos partidos con el Werder Bremen en la Liga alemana de fútbol por una lesión muscular que sufrió hoy en el encuentro que su equipo perdió por 2-1 ante el Bayern Múnich, confirmó el entrenador Alexander Nouri.

Pizarro, de 38 años, tuvo que abandonar el campo a los 19 minutos después de sufrir una molestia muscular. En las últimas dos temporadas, el ex internacional peruano sufrió recurrentes lesiones, que no le permitieron actuar con regularidad. "Es un desenlace amargo. No puedo especular con lo que tiene exactamente", se lamentó Nouri, que cree, sin embargo, que el futbolista se perderá varios partidos, comunicó la agencia Dpa.

El Werder Bremen está comprometido por el descenso en la Bundesliga, con apenas un punto por encima del puesto de promoción.