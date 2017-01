Sin acuerdo AFA-Gobierno: "no se pondrá más un centavo en el fútbol"

Fernando Marín, director del Fútbol Para Todos dijo que ni el actual Gobierno ni ningún otro debería subvencionar el fútbol u otro deporte profesional.

BUENOS AIRES.- Fernando Marín, Director de Fútbol Para Todos, subrayó que ni el actual gobierno nacional ni ningún otro debería subvencionar al fútbol o a otro deporte profesional, dejando clara una vez más la posición que adoptaron y que no logró resolverse en el encuentro que mantuvo el Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis; el titular del Comité de Regularización, Armando Pérez, y dirigentes de los clubes como Daniel Angelici, Rodolfo D'Onofrio, Marcelo Tinelli y Hugo Moyano, entre otros.

"Ni este Gobierno ni ningún otro debería subvencionar al fútbol o a otro deporte profesional. De parte del Gobierno quedó claro que no se pondrá más un centavo en el fútbol", enfatizó Marín, quien participó de la reunión en la Casa de Gobierno en la que hicieron saber su posición a los directivos del fútbol.

El ex titular de Blanquiceleste, la empresa que gerenció a Racing durante la década pasada, se mostró firme en la postura de no subsidiar al fútbol tal como venía sucediendo hasta diciembre pasado, y aclaró que eso quedó expuesto en la reunión de ayer con los dirigentes. "Es la primera vez que se juntaron todas las partes en una mesa reunidos, antes nunca podían hacerlo todos a la vez, solo lo hacían parcialmente y como existen opiniones divergentes no se había podido avanzar. Nadie puede negar la importancia de personas como Moyano o Tinelli, con vigencia de más de 30 años en sus áreas, o de los presidentes de Boca y River", añadió Marín.

Según se trató en la reunión, el Gobierno le pidió a los dirigentes del fútbol la creación de una Súperliga (en rigor de verdad se llamaría Liga Argentina) y que aprueben el nuevo estatuto. Si esto ocurre, entonces le abonarán a la AFA los 350.000.000 de pesos de rescisión del contrato con Fútbol Para Todos, más los 180.000.000 del "main sponsor" (la empresa Axion Energy), con lo que se arribaría a los 530.000.000 de pesos pretendidos por los clubes. "Si cumplen con esas condiciones, entonces recibirán el dinero que están requiriendo", resaltó Marín.

El ex titular de Racing se refirió por último al inicio del torneo de Primera División, que estaba previsto para el 10 de febrero y a raíz del conflicto existente por la no continuidad del contrato con Fútbol Para Todos se vería obligado a postergarse.

"Mi deseo es que el fútbol empiece. El torneo de Primera División debería comenzar como estaba previsto, ya que existen oferentes, empresas o corporaciones extranjeras que quieren comprar el producto aún en este período de deterioro que atraviesa, así que no debería demorarse", concluyó Marín. (Télam-Especial)