Racing empató con Atlético 1 a 1 y ganó la "Copa Provincia de Salta"

La "Academia" se puso en ventaja a través de Cuadra, tras un grueso error de Ayala. Empató Barbona para el Decano.

Racing empató 1 a 1 con Atlético y se coronó ganador del Torneo de Verano 2017 "Copa Provincia de Salta". José Méndez, del equipo tucumano, fue la figura del encuentro.

La Academia se encontró inesperadamente con la complicidad de Josué Ayala para ponerse en ventaja a los 16 del PT, cuando el arquero quiso dominar con el pie la pelota, que se le fue un poco larga y Maximiliano Cuadra, de lo mejor del cuadro de Avellaneda, estuvo atento para robarle el balón y convertir con el arco vacío.

Dos minutos más tarde, Danilo Ortiz ganó en lo alto en el área tucumana y el travesaño salvó al Decano, que después pudo empatar con un potente remate de Favio Álvarez, tras una buena jugada de Méndez, que Musso rechazó con los puños. La escuadra de Lavallén volvió a acercarse con un disparo desde afuera del área de Barbona en 32'.

Ya en la segunda parte, sobre los 8' Méndez gestó una buena maniobra y asistió por el centro a David Barbona, que resolvió acertadamente ante la salida de Musso.

El ingres de Gustavo Bou le dio más agresividad al ataque racinguista, que tuvo dos oportunidades claras sobre el final, ambas bien neutralizadas por Ayala, una de Brian Fernández y otra del mismo Bou.

En el el primer cotejo del triangular, el equipo tucumano e Independiente de Avellaneda igualaron sin goles, luego Racing le ganó al "Rojo" el pasado lunes por 3 a 0, por lo tanto un empate le alcanzaría para adjudicarse el torneo.

Con la cabeza puesta en el debut en la Copa Libertadores ante El Nacional de Quito, Pablo Lavallén dispuso un equipo alternativo, con la presencia de Ezequiel Cirigliano por primera vez entre los 11 titulares.

Racing: Juan Musso; Matías Escudero, Miguel Barbieri, Danilo Ortiz, Emiliano Insúa; Santiago Rosales, Francisco Cerro, Ezequiel Videla, Marcos Acuña; Braian Alvarez y Maximiliano Cuadra. DT: Diego Cocca.

Atlético: Josué Ayala; David Valdez, Jairo Palomino, Enrique Meza Brítez, Mauricio Rosales; Rodrigo Aliendro, Ezequiel Cirigliano, Javier Mendoza, David Barbona; Favio Alvarez y José Méndez. DT: Pablo Lavallén.

Goles primer tiempo: 16' Cuadra (RC). Segundo tiempo: 8' Barbona (AT). Cambios: al comenzar el segundo tiempo, Alejandro Montiel por Meza Brítez (AT), 57' Tomás Cuello por Aliendro (AT), 61' Brian Fernández por Álvarez (RC), 62' Emanuel Molina por Cirigliano (AT), 70' Jonás Romero por Barbona (AT), Gustavo Bou por Cuadra (RC). Árbitro: Germán Delfino. Estadio: Padre Martearena (Salta).