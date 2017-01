Maradona: "en 56 años no vi a nadie mejor que Messi"

Diego le tiró flores a "Leo" y lo incluyó en su mejor Selección de la historia.

BUENOS AIRES.- Diego Maradona tomó la posta y respaldó hoy a Lionel Messi al asegurar que en toda su historia no vio nadie mejor que "La Pulga".

"No voy a tolerar que no valoren a Messi por no ganar una Copa del Mundo. En 56 años no vi a nadie hacer lo que hace él. Messi es grande con o sin Copa del Mundo", manifestó Maradona.

"Vamos a dejar para los 'logis' eso de que no ganó un Mundial. Lo tenemos a él, a Francisco y a mí, ja", agregó en una entrevista con TyC Sports. Maradona recordó que a la Copa del Mundo de México 1986 la ganó con un equipo atrás y que no entiende por qué le "meten la mochila" a Messi de que tiene ganarla solo.

Además, de cara al Mundial de Rusia 2018, el ex DT del seleccionado argentino respaldó al actual, Edgardo Bauza, en la confianza que se tiene para levantar el trofeo. "A Bauza lo entiendo, lo quiero y lo respeto. Está bárbaro que se sienta confiado", sostuvo.

Por otro lado, Maradona lamentó que tanto Gabriel Batistuta como César Luis Menotti, al que eligió como su mejor entrenador, no tengan trabajo en la AFA. Por último, y por sugerencia de los entrevistadores, Diego formó el mejor seleccionado de la historia con Ubaldo Fillol; José Luis Cucciufo, Roberto Perfumo, Daniel Passarella y Alberto Tarantini; Osvaldo Ardiles, Américo Gallego, Héctor Enrique; Maradona; Messi, Mario Kempes o Batistuta. (Télam-Especial)