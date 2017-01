La respuesta de Messi y la Selección sobre la posible convocatoria de Icardi

"No tenemos problema con nadie y si hay, lo solucionamos nosotros", le contestaron los jugadores a Bauza sobre la llegada del goleador de Inter.

BUENOS AIRES.- Edgardo Bauza habló mucho últimamente. El entrenador de la Selección, en esas charlas, dejó claro que Mauro Icardi será convocado al equipo durante el reinicio de las Eliminatorias que tienen a Argentina aún afuera de la clasificación.

Así las cosas, en una charla que dio a conocer el diario Olé, el "Patón" se refirió a la respuesta que recibió por parte del plantel sobre la llegada del goleador y capitán de Inter, a quien considerará como tercer delantero detrás de Gonzalo Higuaín y Lucas Pratto.

"Cuando llegué, escuché que no podía convocar a Tevez ni a Icardi. Entonces los junté a los jugadores y les pregunté si tenían problemas con ellos. Me dijeron: 'No, Patón, citá al que quieras'. Yo quería tantearlos a ver si era cierto. Me dijeron: 'No tenemos problemas con ninguno y si hay un problema con alguno lo agarramos y lo solucionamos nosotros'. No tienen problemas con nadie. Me dan la libertad de citar al que sea".

Así de claro le dejaron la cuestión al entrenador Lionel Messi y compañía, por lo que la convocatoria de Icardi estaría al caer para cuando Argentina reciba a Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias, o la 14 ante Bolivia.