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Toda la actividad deportiva para ver hoy por televisión

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Horarios y transmisiones en vivo de los eventos del día.

---------TORNEO DE VERANO

22:00 Boca-San Lorenzo (FOX SPORTS/HD)

----------SUDAMERICANO SUB-20

19:00 Paraguay-Chile (TYC SPORTS/HD)

---------COPA DE LA LIGA DE FRANCIA

16:55 Bordeaux-PSG (ESPN 2/HD)

----------ABIERTO DE AUSTRALIA

05:00 Cuartos de final (ESPN/HD)

21:00 Cuartos de final (ESPN/HD)

---------NBA

21:00 Chicago-Orlando (NBA TV)

21:00 Boston-Washington (DXTV/HD)

----------LIGA NACIONAL DE BÁSQUET

21:00 Weber Bahía-Gimnasia (CR) (TYC SPORTS/HD)

----------WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT

22:00 SmackDown (FOX SPORTS 3/HD)

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