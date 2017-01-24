Toda la actividad deportiva para ver hoy por televisión

---------TORNEO DE VERANO
22:00 Boca-San Lorenzo (FOX SPORTS/HD)
----------SUDAMERICANO SUB-20
19:00 Paraguay-Chile (TYC SPORTS/HD)
---------COPA DE LA LIGA DE FRANCIA
16:55 Bordeaux-PSG (ESPN 2/HD)
----------ABIERTO DE AUSTRALIA
05:00 Cuartos de final (ESPN/HD)
21:00 Cuartos de final (ESPN/HD)
---------NBA
21:00 Chicago-Orlando (NBA TV)
21:00 Boston-Washington (DXTV/HD)
----------LIGA NACIONAL DE BÁSQUET
21:00 Weber Bahía-Gimnasia (CR) (TYC SPORTS/HD)
----------WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT
22:00 SmackDown (FOX SPORTS 3/HD)