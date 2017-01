River recordó a Luis Alberto Spinetta por el Día Nacional del Músico

La institución de Núñez no se olvidó del músico fallecido en 2012, hincha fanático del "Millonario".

BUENOS AIRES-. River recordó hoy en las redes sociales al cantante, compositor y figura emblemática del rock nacional, Luis Alberto Spinetta, a 67 años de su nacimiento, fecha elegida para celebrar el "Día Nacional del Músico".

"Hoy Spinetta cumpliría 67 años. Todo River te va a recordar por siempre, Flaco", publicó la institución de Núñez en su cuenta oficial de Twitter y Facebook junto con una fotografía del líder de Almendra, a principios de la década del ochenta, durante un recital, con la casaca de la banda roja, el club de sus amores.





Luis Alberto Spinetta, quien falleció el 8 de febrero de 2012 a raíz de un cáncer de pulmón, significa aun una influencia ineludible para el rock nacional, con registros que resultaron obras maestras para el cancionero argentino como 'Muchacha Ojos De Papel', 'Seguir Viviendo Sin Tu Amor', 'Laura Va' y 'Bajan', en diferentes etapas de su carrera musical que lo tuvieron al frente de bandas como Almendra, Pescado Rabioso e Invisible, o en su faz solista.

Su cariño por River se manifestó públicamente en la recordada canción 'El Anillo Del Capitán Beto', de 1976, con la siguiente estrofa: "Ahí va el Capitán Beto por el espacio / la foto de Carlitos sobre el comando / y un banderín de River Plate / y la triste estampita de un santo".

A pesar del mito popular, esa canción no fue dedicada a Norberto "Beto" Alonso y el propio Spinetta se lo confirmó al ex mítico mediocampista de River, según una entrevista para El Gráfico. El ex locutor y animador de televisión y radio, Juan Alberto Badía, hincha acérrimo del club de Núñez, proporcionó y expandió esa leyenda en los medios de comunicación. (Télam-Especial)