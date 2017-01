Estaba en estado vegetativo y reaccionó al escuchar el gol de Maradona a los ingleses

Sucedió en 2012 pero el video se viralizó hace unas horas. El hombre había sufrido un accidente en Estados Unidos y sólo reaccionó cuando escuchó el relato de "La Mano de Dios".

Todo ocurrió cinco años atrás, en Miami, pero se viralizó en las últimas horas: Mariano Funes, un hombre que estaba en estado vegetativo tras un accidente de moto, movió su brazo y mostró síntomas de reacción nada menos que luego de oír el relato de Víctor Hugo Morales por el gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial 1986.

"La mano de Dios" de alguna manera conmovió e impulsó a Mariano y fue su hermano, Diego, quien registró y luego compartió el emotivo momento.

Las imágenes fueron subidas al grupo de Facebook de la Iglesia Maradoniana, donde Diego comentó todo lo ocurrido. "Mi hermano estaba atravesando un estado vegetativo luego de dos meses de un accidente en moto muy fuerte. Los médicos me recomendaron hablarle para que las voces familiares llegue a algún recuerdo en su memoria. Le hablé mucho y luego de este video logre que gesticule, mueva un brazo y sus neuronas se activen. No se me ocurrió nada mejor y por suerte fue una gran idea que comparto con ustedes".

El accidente sucedió en la navidad de 2012 en Estados Unidos y el video fue filmado a comienzos del 2013. Estuvo cuatro meses en terapia intensiva y seis meses en total hospitalizado tras ser atropellado por un camionero alcoholizado.