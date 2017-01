Del Estado a los clubes: "el Fútbol Para Todos se termina y no tenemos deudas con el fútbol"

El secretario de la presidencia, Fernando De Andreis, habló y certificó la rescisión del programa aclarando que ningún club podría reclamar puesto que la decisión se tomó hace rato.

BUENOS AIRES.- El secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, dio hoy a entender que en los próximos días se firmará la rescisión del contrato con AFA por el programa Fútbol para Todos, y ratificó que el Estado no tiene deudas al 31 de diciembre de 2016 para con el fútbol.

"El programa termina, ya lo hemos anunciado. Esto arranca con un pedido de rescisión del 95 % de los clubes que nos hicieron llegar por agosto o julio, lo evaluamos, lo analizamos con nuestros abogados y le transmitimos a los clubes, a la ciudadanía y a la AFA que aceptábamos el pedido de rescisión y nos pusimos a trabajar en un contrato que se estaría firmando en los próximos días", sostuvo De Andreis.

El funcionario, bajo cuya órbita está el programa FpT, habló en un acto de presentación del proyecto del Parque del Bajo, en Puerto Madero, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "No hay absolutamente ninguna deuda del Estado con el programa Fútbol para Todos. Al 31 de diciembre tiene cancelado absolutamente todos los pagos acordados para le año pasado", sostuvo De Andreis.

Lo que el futbol reclama al Estado es una indemnización por la rescisión, pero el Gobierno se sustenta en esa carta enviada en julio por los clubes, aunque luego éstos dieron marcha atrás y dijeron que no tenía "validez jurídica". Es más, dirigentes de Primera C Metropolitana informaron por carta al titular de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, que no empezarán los torneos "atento a la incertidumbre" sobre cuando cobrar "la deuda de 2016" y las cuotas de 2017 porque dan por vigente el contrato con el Estado.

Asimismo, a la deuda de 350 millones de pesos la tomó la Comisión Normalizadora, que tiene a su vice Javier Medín intentando soluciones ante la FIFA. La C se suma al Nacional B, que no comenzará tal cual está agendado porque "es inviable", según dijo el vice de Chicago, Daniel Ferreiro ante esa deuda y el desconocimiento sobre los ingresos en este nuevo año. (Telam-Especial)