"Sería un gusto tener a Romero en el arco de Boca", aseguró Angelici

El dirigente confirmó quefue al primero que pidió Guillermo Barros Schelotto y que está caída la negociación por Andújar.

BUENOS AIRES.- La advertencia que hizo Edgardo Bauza a Sergio Romero ante la posible falta de competencia, llevó a Boca a activar la chance de sumar al jugador, al punto que su presidente, Daniel Angelici, admitió que fue el "número uno" pedido por Guillermo Barros Schelotto.

"(Romero) era el numero uno que el cuerpo técnico pidió. En su momento nos hemos contactado con gente cercana a él y no tenía intención de volver a la Argentina. No sé con los dichos del Patón si ha cambiado o no, pero la verdad sería un gusto tenerlo en el arco de Boca", sostuvo Angelici.

El dirigente dio por caida la negociación por Mariano Andújar, resaltó que la propuesta de Boca es la "mejor" que se ha hecho por Walter Montoya, por quien también puja River e insistió que confía en que Carlos Tevez volverá al club tras su paso por China.

Sobre Tevez se mostró optimista en que vuelva a Boca hasta arriesgó que será "más fácil" que vuelva de China que cuando retornó de Italia. En cambio se mostró indefinido por buscar un refuerzo en el puesto que Tevez dejó libre. (DyN)