Colombia-Paraguay y Brasil-Ecuador abren hoy el 28° Sudamericano Sub 20

Argentina, campeón vigente, debutará mañana contra Perú. Otorga cuatro plazas para el Mundial de Corea del Sur.

QUITO.- Ecuador acogerá desde hoy la edición 2017 del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub 20 "Juventud de América", certamen que es una vitrina para las nuevas figuras latinoamericanas y del que actualmente Argentina es el campeón.

Los grupos disputarán los cotejos en tres ciudades andinas de Ecuador, Riobamba, Ambato e Ibarr, mientras que la final será enel estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Los primeros partidos enfrentarán a Ecuador con Brasil y a Colombia con Paraguay.

El Grupo A del torneo esta conformado por Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Chile y el B por Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela y Bolivia. Los tres finalistas de cada grupo pasarán al hexagonal que otorgará cuatro cupos para el Mundial Sub 20 de Corea del Sur a desarrollarse entre mayo y junio.

Por su parte, el seleccionado argentino, actualmente conducido por el entrenador Claudio Ubeda, debutará en el torneo mañana ante Perú desde las 19.15 en el estadio 'Olímpico', de la ciudad de Ibarra, en un encuentro correspondiente al grupo B.

Argentina es el campeón vigente del Sudamericano tras haberse coronado como vencedor en 2015 en Uruguay, torneo en el que además contó con el goleador y el mejor futbolista del certamen: Giovanni Simeone (nueve tantos) y Ángel Correa, respectivamente.

Brasil es el más ganador: cosechó 11 títulos, seguido por Uruguay (7), Argentina (5), Colombia (3) y Paraguay (1).