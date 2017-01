Juventus cambió su escudo y "llovieron" los memes

El equipo italiano presentó su nueva imagen y en las redes no lo perdonaron.

ITALIA.- Juventus pateó el tablero y presentó su nuevo escudo, el que llevará como logo en su camiseta durante la próxima temporada, a partir de julio.

Según un comunicado en el sitio web, el nuevo escudo puede ser analizado a partir de tres claves, que son Juventus en su esencia: las franjas de la camiseta, el Scudetto de la victoria y la J del nombre".

El cambio fue radical y se dio a conocer en una ceremonia en el Museo de Ciencia y Tecnología de Turín con el lema "Black and White and more" (Blanco, negro y más), donde estuvieron presentes las estrellas del primer equipo, dirigentes, cuerpo técnico y algunas celebridades.

Durante la misma, en las redes comenzaron a llover los memes: