Guido Pella: "la Copa Davis me terminó de despedazar mentalmente"

El bahiense y Delbonis se sumarían a la ya adelantada baja de Juan Martín Del Potro para enfrentar a Italia.

MELBOURNE.- La conquista de la Copa Davis dejó secuelas inesperadas en el tenis argentino, que seguramente deberá afrontar su primera serie como campeona sin sus principales raquetas. Juan Martín Del Potro ya anunció a finales de diciembre que no jugará ante Italia en Buenos Aires del 3 al 5 de febrero.

Y a esa baja podrían unirse las de Federico Delbonis y Guido Pella, que tras caer eliminados en el Abierto de Australia dejaron entrever que necesitan descansar tras una pretemporada demasiado corta.

"No tengo idea qué voy a hacer yo. A mí me ha pegado muy fuerte, fue muy duro todo el año y a mí me terminó de despedazar mentalmente. Ahora la estoy pagando", admitió hoy Pella.

"La Davis me ha dado la alegría más grande de mi vida, pero me ha quitado muchísimo, me ha cansado mucho", agregó el número 81 del ranking en Melbourne tras caer 6-3, 6-1 y 6-1 con el español Roberto Bautista.

Un día antes era Delbonis, que consiguió el 28 de noviembre el punto definitivo en la final ante Croacia, el que dejaba en el aire su participación. "Sé que la Copa Davis es algo increíble, es algo hermoso. Y la serie contra Italia va a ser espectacular, pero no he decidido aún ni he hablado con el capitán. Es muy pronto para decirlo. Puede estar en los planes tanto jugar como no jugar", dijo el lunes Delbonis.

La enorme presión que había sobre ellos en la Davis y los posteriores festejos dejaron a los tenistas sin apenas tiempo para poder descansar y preparar el 2017. De los que formaron el equipo en la final, ninguno logró una victoria en lo que va de temporada.

Si se confirman las bajas de Delbonis y Pella, ¿qué equipo podría armar Orsanic? Los siguientes a Del Potro y Delbonis en el ranking son Diego Schwartzman (54), Juan Mónaco (64), Facundo Bagnis (65), Horacio Zeballos (68), Renzo Olivo (79) y Carlos Berlocq (90).

Además, Leonardo Mayer, un fijo para Orsanic, será padre a finales de enero, mientras que Mónaco lleva sin jugar desde octubre por una lesión de muñeca. (DPA)