La amenaza de un supuesto integrante de la barra de Atlético a otros hinchas

En la barra del "Decano" se generó una interna por el recibimiento que tendrá el equipo en el debut de la Copa Liberadores.

A pocos días de que Atlético debute en la Copa Libertadores 2017, un hecho histórico para el deporte de la provincia, se desató una interna que involucra a la barrabrava conocida como "La Inimitable" y la Comisión del Hincha, quienes durante los últimos partidos se encargaron de los recibimientos que tuvieron repercusión mundial.

En las últimas horas se viralizó a través de WhatsApp un audio enviado por uno de los supuestos referentes de la hinchada del club de 25 de Mayo y Chile. "Aquí están haciendo bandera y propaganda que van a hacer el recibimiento del 2017. Ya les he dicho (a la Comisión del Hincha) que ahora van a hacer lo que yo diga. Si es que no hacen lo que yo digo, no van a hacer un pingo", comienza la grabación, pero no se queda ahí.

"Se va a pudrir todo con ustedes. Están sacándose fotos todos los giles, diciendo 'Somos Tucumán'. Aquí la banda se llama 'La Inimitable' y los únicos que hacen la fiesta somos nosotros. Si no es así, los tomaremos como otra hinchada y lo vamos a hacer cagar y lo vamos a correr la pingo", sigue en su mensaje de González.

