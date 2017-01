Maradona se disculpó con su hijo públicamente: "nunca te dejaré"

El ídolo de Nápoles fue homenajeado al cumplirse 30 años del primer título del Napoli.

Diego Maradona vivió momentos emocionantes en Nápoles donde fue homenajeado por los 30 años del primer título conseguido por el Napoli.

Cerca de 1300 personas colmaron el tradicional Teatro de opera de San Carlo para rendirle tributo al máximo ídolo de la institución, con el que logró los únicos dos títulos que posee en la historia del calcio, en 1987 y 1990.

El actor Alessandro Siani fue el organizador de este evento llamado 'Tres veces diez', donde Diego pasó momentos muy emotivos, el primero de ellos al recordar a su mamá, Doña tota: "Me gustaría que me viera mi madre ahora", dijo el "Diez" con lágrimas en su ojos.

Sin embargo el momento que más sorprendió a los presentes fue cuando el ex capitán de la Selección Argentina llamó l escenario a su hijo Diego Jr. y se disculó públicamente. "Quiero a mi hijo a mi lado. Te pido disculpas después de 30 años. Nunca te dejaré", aseguró Maradona.

"Me siento como en casa, como siempre me sentí. Yo no traiciono. En Nápoles fui muy feliz", continuó el Maradona que finalizó con un consejo para los más jóvenes: "No tomen drogas, no disparen. Ganen como gané yo. Sé que Nápoles lo hará".

