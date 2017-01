Schwartzman debutó con un gran triunfo en el Abierto de Australia

"El Peque" despachó en tres sets al N° 22 del mundo, Pablo Cuevas. Bagnis y Delbonis fueron eliminados.

BUENOS AIRES.- El tenista Diego Schwartzman fue el único argentino en pasar el filtro de la primera ronda en la jornada inaugural del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que ya despidió a sus compatriotas Federico Delbonis y Facundo Bagnis. "Peque", ubicado en el puesto 54 del ranking ATP, le ganó al número 22 del mundo, el uruguayo Pablo Cuevas, por 6-3, 6-3 y 6-0 en un partido jugado en la cancha 13 del complejo Melbourne Park, que duró 1h22'.

Su rival tuvo un día negro con 51 errores no forzados y seis dobles faltas, lo que facilitó la victoria del porteño, que en la siguiente instancia jugará con el belga Steve Darcis, quien eliminó al australiano Sam Groth con un marcador de 3-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

"Esperaba un partido mucho más duro. Aproveché muy bien sus errores, jugando muy sólido. Se me vino a la cabeza el partido del año pasado y me dije que había que aprovechar la oportunidad. En el arranque del tercer set, a él se fue de cabeza, y eso me ayudó a consolidar mi juego", explicó el pupilo de Juan Ignacio Chela.

Delbonis, segunda raqueta del país y protagonista del punto consagratorio en la Copa Davis 2016, perdió con el estadounidense Steve Johnson 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas de juego.

Por su parte, Bagnis (65) cayó ante el británico Daniel Evans, reciente finalista del ATP de Sydney, por 7-6 (8), 6-3 y 6-1 en una hora y 55 minutos.

En la madrugada de mañana se presentarán los otros cuatro argentinos que participan del Abierto de Australia: el marplatense Horacio Zeballos se medirá frente al croata Ivo Karlovic (20); el rosarino Renzo Olivo, ante el coreano Hyeon Chung; el bahiense Guido Pella, contra al español Roberto Bautista Agut y el chascomunense Carlos Berlocq, ante el moldavo Radu Albot. (Télam)