Bauza: "si ganamos los tres partidos de local, clasificamos al Mundial"

El DT de la Selección se mostró confiado pese al momento complicado del equipo, que por el momento se mantiene afuera de la clasificación. Además se refirió a la situación de algunos jugadores criticados.

BUENOS AIRES.- Edgardo Bauza tomó la palabra y sacó a la luz su confianza ciega en la Selección Argentina. "Si ganamos los tres partidos de local, clasificamos al Mundial. Ahora hay que apuntarle a Chile (el 23 de marzo), que es un rival directo. Si le ganamos, nos acomodamos en la tabla", confió Bauza.

El "Patón", en una extensa entrevista con TyC Sports, reveló que Lionel Messi le dio un abrazo en señal de respaldo luego de la última victoria sobre Colombia 3-0, en noviembre pasado en San Juan, y que ese partido marcó un punto de partida para la recuperación del grupo luego de una dura derrota en Brasil. De ahí el "positivismo" del entrenador...

Bauza aprovechó la ocasión para hablar también de algunos casos particulares en el equipo. Por ejemplo, advirtió que la titularidad del arquero Sergio Romero depende de su continuidad en Manchester United y descartó la opción de jugar con Javier Mascherano como defensor central a pesar de la suspensión de Ramiro Funes Mori. Además, aseguró que Ángel Di María no tiene el puesto comprado.

A su vez, el DT respaldó al delantero Gonzalo Higuaín y aunque no lo confirmó como titular en el próximo compromiso lo consideró un jugador importantísimo. "Si me pongo a pensar en la gente no puedo armar el equipo. Higuaín me dijo que ya estaba acostumbrado a las críticas y yo en lo que menos me voy a fijar es si la gente lo reprueba o no", remarcó Bauza. (Telam-Especial)