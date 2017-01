Para volver con todo: así entrena Del Potro

BUENOS AIRES.- Juan Martín del Potro arrancó el año con todo. El tandilense decidió no participar de los primeros torneos de 2017 pero no para estirar sus vacaciones sino para realizar una intensa pretemporada.

Luego de un 2016 que resultó existoso tras un año fuera de las canchas, el tandilense ahora busca realizar una correcta preparación para estar en los primeros planos durante todo 2017. Es en ese contexto que durante los últimos días, "Delpo" compartió imágenes del intenso entrenamiento que realiza en Tandil.

Su rutina consta de trabajos físicos en el gimnasio. "Terminando la tarde de entrenamiento. Chau primera semana", escribió, acompañando sus palabras con un video.

Del Potro hará su presentación del año en el torneo de Delray Beach, en Estados Unidos, a partir del 20 de febrero. El calendario seguirá en marzo con el ATP de Acapulco, la exhibición por el Día Mundial del Tenis en Nueva York y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Terminando la tarde de entrenamiento. Chau primera semana. // Afternoon training. The first week of my pre-season has ended. pic.twitter.com/z5peBtN3wQ