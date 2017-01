La renovación de Messi, otra vez en el ojo de la tormenta

El presidente de Barcelona habló y aseguró que quiere extender el vínculo del argentino cuanto antes. "Un equipo son 11, pero Messi es el líder y sin él los éxitos serían imposibles", sostuvo.

ESPAÑA.- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró hoy que la renovación de Lionel Messi es "imprescindible" y la lleva personalmente. "Leo es el mejor del mundo y ya se está hablando con su entorno porque queremos que siga aquí y él quiere seguir. Pero todo se hace con discreción, como tiene que ser en una renovación que es imprescindible para nuestro club", afirmó.

"La gente puede estar tranquila, no pasa nada; es algo que llevo personalmente y tenemos tiempo", insistió en varias ocasiones. "Pero cuanto antes, mejor, sostiene.

El máximo mandatario azulgrana quiso acabar de este modo con la polémica desatada el pasado miércoles cuando Òscar Grau, director ejecutivo del club catalán, apeló al "sentido común" para llevar a cabo la ampliación del contrato del astro argentino, que concluye en junio de 2018. "Creo que eso fue un mala interpretación, porque Grau dijo eso en un fórum sobre el futuro del club, pero el sentido común es renovar a Messi", señaló Bartomeu, tratando de enmendar a su director ejecutivo sin desautorizarlo.

"Él tiene un trabajo importante como gestor, pero desde lo deportivo, como dijo (Luis) Suárez, lo más importante es que Messi siga con nosotros", prosiguió el presidente azulgrana, antes de justificar la fulminante destitución de Pere Gratacós como responsable de relaciones institucionales del club ante la Federación el viernes. "No entendemos la polémica porque Gratacós sigue en el club. Se le destituyó de ese cargo porque sus declaraciones no fueron las adecuadas", razonó Bartomeu asegurando que el destituído seguirá haciendo su labor en la Masia.

Gratacós fue apartado de sus funciones horas después de afirmar que Messi no sería tan bueno si no jugara al lado de Andrés Iniesta, Neymar y Suárez. Muy interesado en que quedase meridianamente claro, Bartomeu insistió en que la estrella argentina es "el mejor del mundo, con diferencia, de la historia", y que el Barcelona no escatimará esfuerzos y hará todo lo que haga falta para cerrar su renovación.

"Un equipo son 11, sí, pero Messi es el líder y su figura es fundamental; sin ella, estos éxitos serían imposibles", remató el presidente de Barcelona. (Telam-Especial)