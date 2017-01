Boca Juniors vuelve a la carga por Franco Armani

El representante del arquero admitió que El Xeneize preguntó su cotización.

BUENOS AIRES.- Caídas las tratativas por Mariano Andújar, Boca focaliza sus esfuerzos en conseguirle un reemplazante al lesionado Guilermo Sara. Los rumores acerca de los candidatos fueron muchos y se mencionaron 22 nombres distintos, con arqueros que juegan en clubes de diferentes latitudes, inclusive algunos de ellos en la Premier League como Sergio Romero (suplente en el Manchester United), David Ospina (Arsenal) y Willy Caballero, iniciado futbolísticamente en el Xeneize.

En esa extensa nómina figura Franco Armani, el guardameta de Nacional de Medellín, campeón reinante de la Copa Libertadores, de quien se había hablado con insistencia y nuevamente está en mente de los dirigentes de Boca, con su presidente Daniel Angelici a la cabeza, para retomar las negociaciones.

El propio representante del jugador, Martín Aráoz, admitió en un reportaje radial habló al respecto. "Tuvimos una comunicación donde Boca preguntó la cotización y ver si se podía dar la chance. De nuestro lado pasamos la información, ya la tiene el club y calculo que ellos iban a hablar con el cuerpo técnico, y ya es decisión de ellos. Es un club grande que busca lo mejor", manifestó el apoderado del arquero.

A mitad del año paado, el agente había señalado que "Boca es al único club de Argentina que iría Franco en este momento de su carrera. Armani nos dijo a mitad de año que Boca es Boca... Es un club importante".

Aráoz puntualizó que Atlético Nacional no pondria obstáculos si la cifra propuesta por Boca es satisfactoria para sus intereses. "No creo que pongan trabas, es un club importante, la dirigencia es seria y no van a dar vueltas. Ellos dirán su posición, dirán si se negocia o no se negocia, es gente seria, trabajan muy bien", sentenció.

Para que llegue Armani a La Ribera, Boca tendría deberá desembolsar una cifra cercana a los U$S 4 millones.