Un equipo del fútbol argentino hizo su propio "haka"

Jugadores de Defensa y Justicia se divirtieron luego de una práctica intentando imitar el ritual de los All Blacks pero hicieron el ridículo. Video.

El "haka" de los All Blacks es una de las costumbres más reconocidas en el mundo del deporte. Incluso aquellos que no practican rugby saben de qué se trata. Y los jugadores de Defensa y Justicia no fueron la excepción.

Por estos días, el equipo de Florencio Varela realiza la pretemporada como casi todos los equipos de primera del fútbol argentino, y esta vez luego de una práctica sus jugadores decidieron armar su propio "haka". Hasta se pintaron la cara para la ocasión, sin embargo el ritual resultó un fiasco.